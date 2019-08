Die Horsdorfer Straße wird wegen dringender Arbeiten an der Wasserversorgung zwischen dem Kreisverkehr und der Hirtengasse für den Verkehr aus Richtung Horsdorf gesperrt, teilt die Staffelsteiner Stadtverwaltung mit. Die Umleitung erfolgt über den Äußeren Frankenring zum Kreisverkehr in der Bamberger Straße. Die Durchfahrt von der Innenstadt kommend in Richtung Horsdorf ist weiterhin möglich. Ortskundige Fahrer werden gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren. red