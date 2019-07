Hornisten im Schlosshof

Am Donnerstag, 8. August, ab 19 Uhr kommen die Hornisten der Bayreuther Festspiele wieder in den Schlosshof von Wernstein. Schlossherrin Iris von Künßberg freut sich: "Ich bin glücklich, dass wir die Hornisten wieder begrüßen können. Es ist jedes Jahr nicht einfach, weil wir da immer auf den freien Tag angewiesen sind, den sie für uns opfern und natürlich auch auf die Zusage von Katharina Wagner von der Festspielleitung, die die Erlaubnis geben muss, dass sie bei uns spielen dürfen."

Statt im Orchestergraben des Festspielhauses werden die Hornisten also am 8. August auf der Schlossbühne Platz nehmen. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Traditionell werden die Bläser das Konzert mit der "Maisel"-Fanfare eröffnen, die einmal für die Hornisten der Festspiele geschrieben wurde. Die Vereine von Wernstein werden bei der Bewirtung der Gäste helfen. Karten gibt es in der Theaterkasse Bayreuth, Telefon 0921/69001, in der Sparkasse Mainleus, Telefon 09229/9420, bei Renner + Rehm in Kulmbach sowie per E-Mail an I.vks@me-com. red