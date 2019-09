Horbacher Weinfest zieht jedes Jahr mehr Besucher an

Die Atmosphäre war bezaubernd: Beim Horbacher Weinfest konnten die zahlreichen Besucher gemütlich in der urigen Scheune sitzen oder ihren Wein bei idealen Temperaturen im Freien unter Bäumen genießen.

Für Stimmung sorgte nicht nur die stilvoll-rustikale Dekoration samt Kerzen und Beleuchtung, sondern auch der fröhliche Musikant mit Strohhut und Akkordeon: Christian kam aus der Forchheimer Gegend und hatte so ziemlich alle Lieder drauf, die einen weinseligen Abend noch schöner machen. Von "zwei rehbraunen Augen" über bekannte Schlager um Liebe und Wein bis zum Rennsteiglied reichte sein Repertoire. Und die Gäste sangen fröhlich mit.

Bald bei RTL zu sehen

Überhaupt schien es, als habe sich der gesamte Reiche Ebrachgrund in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Wachenroth versammelt. "Noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr", war auch der Eindruck des Veranstalters Michael Neubauer. Was nicht verwundert, denn als Kandidat der RTL-Reihe "Bauer sucht Frau" hatte der junge Horbacher Unternehmer in den letzten Wochen an Bekanntheit gewonnen. Andere Kandidaten aus der Sendung hatten sich allerdings nicht eingefunden. "Die sind alle im Norden zu Hause und hätten bis hierher einen sehr langen Anfahrtsweg", sagte Michael Neubauer. Dennoch darf man gespannt sein: Am 14. Oktober startet die neue Staffel, in der dann auch der charmante Horbacher zu sehen sein wird.

Die Besucher des Weinfestes, übrigens schon das dritte, das Neubauers ausrichteten, sprachen den angebotenen Köstlichkeiten eifrig zu. Die Weine kamen vom Weingut Laufer in Lisberg. Keine Massenware also, sondern sehr individuelle Tropfen, die in der Region zwischen Steigerwald und Main gewachsen waren.

Trocken ausgebaut, ähnelt ihr fruchtig-erdiger Charakter wohl dem ihrer fränkischen Genießer. Wer lieber einen eleganten Roten im Glas hatte, kam ebenso auf seine Kosten wie die Freunde des jungen Federweißen. Daneben gab es an Leckerbissen alles, was den Weingenuss noch abrundet: Pizza und Flammkuchen, Käsespieße, Tomaten-Mozzarella und verschiedene Happen.