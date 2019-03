Hoppler hüpfen um die Wette in Untermerzbach

Aus Bayern, Sachsen-Anhalt, Württemberg-Hohenzollern, Baden, Hessen und Thüringen kommen die Teilnehmer der Veranstaltung KaninHop, die der Kleintierzuchtverein Untermerzbach (KTZV) am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, von 9 bis gegen 18 Uhr im Vereinsheim in der Bachstraße in Untermerzbach ausrichtet. Zuschauer, vor allem Kinder, sind willkommen.

Begonnen wird mit der Vorbereitungsklasse und dann mit dem Parcours für die höchste Klasse. Absteigend geht es weiter. Gewonnen hat der schnellste Hoppler mit den wenigsten Fehlern und der besten Zeit.

Los geht es am 30. März mit Kaninchen der Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Es geht über fünf Hindernisse, die maximal 15 Zentimeter hoch sind. Weiter geht es mit der Eliteklasse, wobei die Kaninchen über Hindernisse springen müssen, die 45 bis 50 Zentimeter hoch sind, auch Weitsprünge sind eingebaut. In der "schweren Klasse" müssen die Hoppler über mehr als zehn Hindernisse springen, die 35 bis 40 Zentimeter hoch sind, und sie müssen eine Weite von 55 Zentimetern erreichen. Auch die "mittelschwere und die leichte Klasse" gilt mit Weitsprüngen als sehr anspruchsvoll.

Wie Marina Schmidt, die beim KTZV für den Wettbewerb zuständig ist, sagt, soll der Spaß nicht zu kurz kommen:Am 30. März wird gegen 17 Uhr ein "Jump and Run" veranstaltet, bei dem ein Kaninchen mit seinem Begleiter eine Strecke absolviert und dann eine Person ohne Kaninchen seine Springqualitäten im Parcours zeigt. "Als KaninHop bezeichnet man eine Sportart, bei der Kaninchen über Hindernisse springen, die in beliebiger Form aufgebaut wurden. Die Kaninchen tragen dabei manchmal ein Brust- oder Schultergeschirr und werden von ihren Besitzern an einer Leine geführt", erklärt Schmidt.

Am Sonntag, 31. März, wird nur auf geraden Bahnen gesprungen, es geht um die erreichte Hinderniszahl. Die Siegerehrung findet am Sonntag gegen 17 Uhr statt. hw