Hopp: "Auf unser eigenes Spiel vertrauen!"

Schon wieder ein Derby: Am 15. Spieltag müssen die Zeiler Bundesligakegler bei der Reserve des SKC Victoria Bamberg ran. Nur 26,6 Kilometer trennen beide Kegelanlagen voneinander. Trotz unterschiedlichem Regierungsbezirk ist die Distanz somit sogar kürzer als zu den unterfränkischen Konkurrenten vom ESV Schweinfurt (28,91 km) und dem TSV Großbardorf (33,12 km).

Der Gastgeber vom SKC Victoria Bamberg II blickt bisher auf eine Saison mit vielen Tiefen und einigen Höhen. Besonders zu Saisonbeginn kamen die Männer um Kapitän André Roos so gar nicht in Schwung. Die logische Konsequenz der ersten Saisonhälfte war eine Platzierung tief in den Abstiegsregionen der 2. Kegler-Bundesliga Nord/Mitte. Nach der Hälfte der Saison standen die Oberfranken mit nur sechs Punkten sogar auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Bamberg knapp über dem Strich

Mit Beginn der Rückrunde schien sich die Bundesligareserve zu stabilisieren. Einem Auswärtserfolg in Schweinfurt (5:3) folgte ein überzeugender Heimsieg gegen Rot-Weiß Hirschau (7:1). Die beiden vergangenen Partien in Weiden (1:7) und in Kaiserslautern (1:7) jedoch musste man erneut dem Gegner überlassen. Mit aktuell 10:18 Punkten findet sich die Victoria, punktgleich mit dem KSC Hainstadt auf dem 7./8. Tabellenplatz und damit derzeit knapp über dem so gefürchteten Strich.

Da in der 1. Bundesliga allerdings der ASV Neumarkt die rote Laterne innehat und aller Voraussicht nach den Gang in die 2. Bundesliga Nord/Mitte antreten muss, könnten im schlimmsten Fall sogar drei Mannschaften aus der 2. Liga absteigen. Aus diesem Grund sind für die Gastgeber aus Bamberg die letzten vier Saisonspiele allesamt Endspiele.

Punkte gegen den Abstieg

Der SKK Gut Holz Zeil musste kürzlich die erste Heimniederlage einstecken, steht mit 15:13 Punkten allerdings noch immer auf Platz 4 der Tabelle. Doch im Hinblick auf den wahrscheinlichen Abstieg des ASV Neumarkt müssen auch die Zeiler punkten, um den Klassenerhalt sicherzustellen. Die erste Gelegenheit hierzu hat das Team um Kapitän Olaf Pfaller gegen Bamberg. Auf den Bahnen im Sportpark Eintracht will man alles daran setzen, die kürzeste Heimreise der Saison nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.

"Nach der ersten Heimniederlage der Saison wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dabei ist die Aufgabe in Bamberg nicht die leichteste. Bamberg muss mit einem Auge noch immer auf die Abstiegsplätze schauen. Sie werden alles daran setzen, gegen uns zu gewinnen, um zwei wichtige Punkte sammeln zu können", sagte der Zeiler Bastian Hopp im Vorfeld.

"Ein Blick auf die bisherigen Partien der Victoria-Reserve zeigt uns auch, dass eine klare Linie in ihren Heimspielen nicht zu erkennen ist. Von 3325 bis 3548 Kegeln haben sie zu Hause alles schon gezeigt. Daher fällt es schwer, eine klare Prognose für die Partie abzugeben. Für uns wird es wichtig sein, wieder mehr auf unser eigenes Spiel zu vertrauen und uns weniger am Gegner zu orientieren. Wenn wir alle unsere Leistung abrufen können, haben wir immer eine Chance, nicht mit leeren Händen aus Bamberg nach Hause zu fahren."

Spielbeginn vorverlegt

Da das Spiel der ersten Mannschaft des SKC Victoria Bamberg verlegt wurde, beginnt das Derby zwischen Victoria Bamberg II und dem SKK Gut Holz Zeil bereits um 14.30 Uhr. Gespielt wird dabei über sechs Bahnen. gö