Hopfenzupfern winkt Freibier

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr, die enormen Zuspruch erfuhr, findet das zweite Hopfenzupferfest der Sonnen-Bräu am Sonntag, 1. September, ab 12 Uhr unmittelbar am Hopfengarten (Itzgrund-Parkplatz) statt. 80 Kilo betrug die Ernte im Vorjahr, die für 3000 Liter Bier verarbeitet wurden. Diesmal versprechen die Dolden einen noch größeren Ertrag, da kein Sturm an den Stängeln zurrte. Die fleißigsten Hopfenzupfer erhalten wieder ein Freibier. Gerätschaften müssen keine mitgebracht werden, nur gute Laune und ein bisschen Fingerfertigkeit. Am Nachmittag bläst ab 16 Uhr die Blaskapelle Mürsbach den Zupfern den Marsch. Zu Kellerbier, Hefeweizen und "Höpfenblümla" gibt es Coburger Bratwürste, Pizza und Deftiges aus der Küche der Gaststätte. Der geerntete Hopfen wird schon am darauffolgenden Montag für das nächste Bier verwendet. red