Honigkurs in Triesdorf

Am Freitag, 10. Januar, veranstaltet die Tierhaltungsschule Triesdorf einen Honigkurs. An diesem Tag werden die Ausgangsstoffe und die Entstehung von Honig genauso behandelt wie alle Arbeitsschritte zur Honiggewinnung. Weiterhin werden die Rechtsgrundlagen zur Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Honig erläutert. Der Kurs erfüllt die Anforderungen des DIB zur Vermarktung des Honigs im jeweiligen Verbandsglas. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine schriftliche Anmeldung unter www.triesdorf.de bis Freitag, 3. Januar, erforderlich. Weitere Infos gibt's per Mail an ths@triesdorf.de oder unter Telefon 09826/18-3002. red