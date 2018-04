Honig aus Hammelburg mit ausgezeichneter Qualität

Vereinsvorsitzender Martin Holzinger dankte den Anwesenden für ihr zahlreiches Erscheinen zur Mitgliederversammlung des Imkervereins Hammelburg. Er konnte eine konstante Mitgliederzahl von 55 Mitgliedern vermelden und ließ das vergangene, nicht ganz einfache und regional doch sehr unterschiedliche Imkerjahr Revue passieren.

Fast schon traditionell nutzen die Imkerinnen und Imker aus dem Raum Hammelburg die Weiterbildungsmaßnahmen. So ist beispielsweise das Veitshöchheimer Imkerforum Anfang Februar in vielen Terminkalendern fest verankert. Dort gab es im vergangenen Jahr vom Fachzentrum Bienen Neuigkeiten aus Wissenschaft und Forschung zur möglichen Bedrohung der heimischen Bienen durch den Kleinen Beutekäfer und die Asiatische Wespe.



Vortrag zum Thema Bienenwachs

Besonderen Anklang fand im zurückliegenden Jahr auch der Vortrag von Gerhard Müller-Engler (Staatlicher Fachberater für Bienenzucht in Mittel- und Unterfranken) mit dem Titel "Augen auf am Bienenstock". Dieser fand in Untereschenbach statt. Eine weitere Veranstaltung mit dem Referenten ist am 26. September in der Zentgrafenhalle geplant. Diesmal wird es um das Thema "Bienenwachs" gehen.

Auch der Imkernachwuchs kam im vergangenen Jahr nicht zu kurz: Vereinsmitglied Ramona Huppmann organisierte im August 2017 eine Veranstaltung im Rahmen des Ferienprogramms.

Erneut wurde den Hammelburger Honigen eine ausgezeichnete Qualität bescheinigt. Die bayerische Honigprämierung fand im vergangenen Jahr zum vierten Mal statt, diesmal in Köditz bei Hof. Dort erhielten Kurt Siebenlist aus Diebach und Vereinsvorsitzender Holzinger Silberprämierungen, insgesamt wurden 332 Honige eingereicht.

Als Einstimmung auf das bevorstehende Bienenjahr warb der Vereinsvorsitzende für die diesjährige Landesgartenschau in Würzburg, die einen Sommer lang auch ganz im Zeichen der Biene stehen wird. Einen speziellen "Tag der Biene" wird es dazu am 22. April 2018 in Würzburg geben. Abschließend wurde in diesem Jahr von Hygienefachwirt Matthias Kleinhenz ein informativer Vortrag zum Thema "Imkern mit gesunden Bienen" gehalten. red