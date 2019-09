Honda-Fahrer stürzt und rutscht in Graben

Bei einem Unfall am Sonntag wurde ein Motorradfahrer in Aidhausen verletzt. Gegen 16.45 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seiner Honda von Aidhausen in Richtung Hofheim. Am Ortsende touchierte er vermutlich das Schild eines Fußgängerüberwegs, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte auf die rechte Seite und schlitterte rund 50 Meter in einen Graben. Der Honda-Fahrer zog sich Verletzungen an Arm, Schulter und Bauch zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Krad entstand Schaden von rund 2000 Euro.