Homöpathie bei Notfällen

Welche homöopathischen Arzneimittel sollten bei häufig auftretenden Beschwerden oder Notfällen zu Hause zur Verfügung stehen und wie wendet man sie an? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Vortrags von Pia Aßmann, zu dem der Verein zur Förderung der klassischen Homöopathie in Bayreuth am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in das Gemeindehaus St. Georgen (Eingang hinter der Kirche) einlädt. Die Referentin wird nach einer Einführung in die Besonderheiten der homöopathischen Therapie Mittel vorstellen, die sich bei der Erstbehandlung von Verletzungen und Unfällen bewährt haben. Außerdem wird sie erläutern, welche Arzneien bei Krankheiten von Kindern und Säuglingen zum Einsatz kommen können. red