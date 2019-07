Hommage an Queen und Freddie Mercury

Die Show "Forever Queen" von QueenMania am 5. April 2020 um 19 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt Queen - temperamentvoll, originalgetreu und live on stage. Das ist Queen-Sound in Perfektion zurück auf der Bühne. Die Zuschauer erwartet eine aufwendig produzierte Multimedia- und Lightshow für waschechte Queen-Fans!

Tickets sind erhältlich beim Tourismus & Veranstaltungsservice der Stadt Kulmbach und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter unter der Telefonnummer 0365/5481830. Wer seine Karten bis 18. August kauft, bekommt 15 Prozent Frühbucherrabatt. red