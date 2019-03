Hommage an den "Boss"

"Easy Springsteen" nennt sich das Musikprojekt, das als Hommage an das musikalische Lebenswerk des 69-jährigen US-Musikers Bruce Springsteen gedacht ist. "Easy" ist einerseits der Nickname von Springsteen-Fan Bernd Meusel - aber in diesen Zusammenhang bedeutet "Easy", dass die Songs, die normal mit der kompletten E-Street-Band performt werden, nur mit Gitarre, Harp und Vocal "unplugged" vorgetragen werden. Das aktuelle Soloprogramm "The story and the songs of Bruce Springsteen" von Bernd Meusel nimmt die Zuhörer mit auf eine musische Zeitreise von den Anfängen der Karriere des "Boss" Anfang der 70er Jahre bis hin zu Songs aus seinem späteren und aktuellen Schaffenswerk. Interessierte Musikfans erfahren auch viel Wissenswertes zu den Songs.

Live erleben kann "The story and the songs of Bruce Springsteen" am kommenden Freitag, 22. März in der Cafébar "Karibik" in Kronach. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. red