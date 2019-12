Hommage an Beethoven

Als Start in das Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 finden am kommenden Sonntag, 15. Dezember, in ganz Deutschland Veranstaltungen mit Bezug auf Beethoven statt. Auch die Kissinger Musikwerkstatt nimmt daran teil. Das diesjährige Winterkonzert am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in den Räumen des Vereins zur Förderung der Musikerziehung e.V, Steinstraße 29, widmet sich völlig dem großen Meister. Jedermann ist eingeladen, heißt es von der Musikwerkstatt. sek