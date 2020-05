Homeschooling an Schulen in Eggolsheim

In den vergangenen Wochen wurde Homeschooling zum neuen Unterrichtsmodell. Auch für viele Schüler der Dr.-Wiesent-Fachoberschule (FOS) und Berufsfachschule für Pflege (BFS) in Eggolsheim heißt es erst ab Ende Juni wieder Präsenzunterricht. Dank digitaler Technik sind Schüler und Lehrer jedoch optimal vernetzt. An der Eggolsheimer Fachoberschule wurde der Stundenplan lückenlos fortgesetzt. Dafür bekommen die Schüler alle Materialien rechtzeitig über eine Lernplattform oder über ein elektronisches Klassenbuch. Zwar ist die Abschlussklasse der FOS nun seit dem 27. April und die der BFS seit dem 11. Mai wieder an der Schule, für die anderen Jahrgangsstufen startet der Präsenzunterricht zum Teil erst gegen Ende Juni. Die Pflegeschüler werden in den kommenden Wochen nach einem Phasenplan unterrichtet, bei dem immer eine zweiwöchige Quarantänephase mit Online-Unterricht zwischen Unterrichts- und Praxisphase eingehalten wird. red