Homepage wird präsentiert

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Dorfgemeinschaft Stralsbach e. V. findet am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der alten Schuel statt. Schwerpunkt werden die ausführlichen Jahresberichte der Vorstände sein sowie deren Informationen über geplante Veranstaltungen in der alten Schuel. Darüber hinaus sieht die Tagesordnung eine Aufklärung zum Datenschutz vor, dies gerade auch im Hinblick auf die neu erstellte eigene Vereins-Homepage, die ebenfalls vorgestellt wird. sek