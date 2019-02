Holzzaun war Vandalen offenbar im Weg

Vandalen machten sich in der Nacht auf Samstag am Zaun eines Anwesens in der Kulmbacher Straße an der Ecke zum Auweg zu schaffen und traten diesen ein. Der Schaden beträgt nach Angaben des Geschädigten rund 300 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels oder Altenkunstadt zu melden.