Holzvergaser-Anlage in Baiersdorf arbeitet wirtschaftlich rentabel

Während auf Bundesebene teilweise noch darüber diskutiert wird, ob Klimaschutz überhaupt ins Aufgabengebiet von Kommunen fällt und wer denn die finanzielle Last tragen soll, setzen Kommunen aus der Metropolregion Nürnberg schon klare Zeichen für Klimaschutzmaßnahmen vor Ort.

Dies zeigen auch die diesjährigen energie.effizienz.gewinner aus der neu geschaffenen Kategorie "Kommunal" wieder eindrucksvoll.

Wie die Metropolregion Nürnberg mitteilt, wurden sechs Kommunen und kommunale Unternehmen am vergangenen Donnerstag in Bayreuth im Rahmen der 3. Klimaschutzkonferenz der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) geehrt.

Kraft-Wärme-Kopplung

Dabei lag der thematische Fokus dieses Mal auf wegweisenden Projekten im Bereich der Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung (KWK). Die Auszeichnung energie.effizienz.gewinner Kommunal wurde auf Initiative des Forums Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Metropolregion Nürnberg 2020 zum ersten Mal vergeben und ergänzt damit die bisherige Auszeichnung für nordbayerische Unternehmen.

Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf: Im Oktober 2019 nahm das Städtische Kommunalunternehmen SKB sein ambitioniertes Projekt einer Holzvergaser-Anlage zur regenerativen Strom- (180 kW) und Wärmeerzeugung (270 kW) erfolgreich in Betrieb. Um die in die Jahre gekommene Ölheizung der ortsansässigen Mittelschule samt Sporthalle (Jahresverbrauch von 65 000 Litern Heizöl) abzulösen, entschied man sich nach monatelanger Konzeption für den Neubau eines leis-tungsfähigen Holzvergasers. Das von dem Holzvergaser gespeiste Nahwärmenetz, an dem mehrere Wohnblöcke angeschlossen sind, weist einen Primärenergiefaktor von 0,00 aus.

Nachwachsende Rohstoffe

Das "grüne" Satellitenprojekt wird ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen in Form von Pellets und Rapsöl betrieben und wurde, durch die Netzanbindung von weiteren Abnehmern (Wohnbau), wirtschaftlich rentabel. red