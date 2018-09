Holzunterstand fing Feuer

Ein Holzunterstand hat sich in Leutendorf am Donnerstag in den Nachmittagsstunden aus bislang ungeklärter Ursache entzündet. Das Feuer breitete sich auf die davor befindliche Freifläche aus. Durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Mitwitz, Leutendorf, Schneckenlohe und Küps konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise zur Brandursache nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen. pol