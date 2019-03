Holzstück landet auf Motorhaube

Am Donnerstag, gegen 10.25 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer vom Lager Hammelburg kommend in Richtung Fuchsstadt. Ein entgegenkommender silberner Pkw mit Anhänger verlor Schnittholz, das auf der Motorhaube des Skoda landete. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zu dem Pkw nimmt die Polizei unter Tel.: 09732/9060 entgegen. pol