Holzskulpturen als Lichtpunkte 32 und 33 bei "Kronach leuchtet"

Auch in diesem Jahr ist es Ingo Cesaro gelungen, Bildhauer seines internationalen Kunstprojektes "HolzART XXI" dafür zu gewinnen, Skulpturen für "Kronach leuchtet" zur Verfügung zu stellen. Seit Jahren gibt es eine gute Zusammenarbeit der Künstler mit "Kronach leuchtet", die für Cesaro selbstverständlich ist.

Für ihn ist es natürlich auch eine interessante Werbeplattform für sein Kunstprojekt, dessen 22. Ausgabe im Juli stattfinden wird.

Frauenskulptur aus Eiche

Lichtpunkt 32 am Strauer Torweg 14 ist die "Gesellige" von der polnischen Bildhauerin Jolanta Switajski, die in Weißenbrunn entstand. Sie sägte diese Skulptur aus einem wuchtigen Eichenstamm, nachdem sie in Nordhalben bereits eine vierteilige Skulptur fertiggestellt hatte. In Weißenbrunn sprang sie für einen dänischen Bildhauer ein, der kurzfristig seine Teilnahme hatte absagen müssen.

Jolanta Switajski wurde auch einstimmig der achte "HolzART"-Preis der KMW-Stiftung (Marktrodach) zugesprochen.

"Lebensbaum" aus Thujastamm

Michael Steigerwald war schon einige Male beim internationalen Kunstprojekt "HolzART" dabei. Bei "HolzART XXI" sägte er in Tettau aus einem Thujastamm, den Thomas Stadelmann aus Steinberg gespendet hatte, seinen "Lebensbaum". Anschließend fertigte er noch einen "Skispringer" aus einem Eichenstamm, da der Thujastamm durch die starken Einkerbungen dafür nicht zu verwenden war. Der "Skispringer" wird in Tettau aufgestellt. Der "Lebensbaum" steht an der Garküche 2 - 1 als Lichtpunkt 33. red