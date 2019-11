Holzscheit auf der Straße beschädigt Auto

Als eine 60-jährige Pkw-Fahrerin am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 4 von Ramsthal in Fahrtrichtung Ebenhausen unterwegs war, lag ungefähr 500 Meter nach dem Ortsausgang von Ramsthal ein großer Buchenholzscheit auf der Fahrbahn. Diesen übersah die Frau in der Dunkelheit. Als sie mit ihrem Auto darüberfuhr, wurde an dem Pkw die Ölwanne beschädigt. Um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wendete die Frau ihr Fahrzeug und fuhr zurück. Dabei hinterließ sie eine etwa 500 Meter lange Ölspur, die ein Spezialfahrzeug reinigen musste. Die Straße musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. pol