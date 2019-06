Holzrückmaschine fängt Feuer

Samstagnahmittag fuhr ein 19-jähriger Mann mit der Holzrückmaschine seines Großvaters auf der Ortsverbindungsstraße von Windheim nach Kehlbach. Circa 500 Meter vor dem Ortseingang von Kehlbach bemerkte der junge Mann beißenden Geruch in seiner Fahrerkabine. Er hielt sofort an und sah, dass verschiedene Kabel vorne rechts an seinem Fahrzeug brannten. Mittels eines mitgeführten Feuerlöschers konnte der Fahrer den Kabelbrand selbst löschen. Ein Eingreifen der alarmierten Feuerwehr war nicht mehr erforderlich.