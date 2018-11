Holzlaster-Fahrer übersieht Schulbus

Noch relativ glimpflich ging ein Unfall eines Sattelzugs mit einem Schulbus am Dienstagmittag an der Autobahn-Anschlussstelle Volkers aus. Wie die Polizei meldete, wollte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Holzlaster an der Anschlussstelle nach links in Richtung Motten einbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Schulbus, der von einem 37-Jährigen gelenkt wurde. Von den insgesamt 14 Schulkindern, die sich im Bus in Richtung Motten befanden, wurde bei dem Zusammenstoß lediglich ein 14-jähriger Junge leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war glücklicherweise nicht erforderlich. Aufgrund des beschädigten Lkws war der Verkehr auf der Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle längere Zeit eingeschränkt. Der Gesamtschaden wird auf circa 17 000 Euro beziffert. pol