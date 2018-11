Holzkrippen unterstützen einen guten Zweck

Holzkrippen hat Manfred Fischer aus Bad Staffelstein in den vergangenen Jahren liebevoll in Handarbeit gebaut. Das Material stammt von heimischen Bäumen. Einige der Krippen werden am Samstag, 24. November, auf dem Adventsbasar im Mutterhausgarten in Vierzehnheiligen ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Mit einem Teil des Erlöses werden karitative Projekte der Franziskusschwestern im In- und Ausland unterstützt. Foto: privat