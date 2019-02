Holzfiguren gestohlen

Im Zeitraum zwischen dem 3. und dem 11. Februar wurden jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bergstraße zwei Holzfiguren aus Birkenstämmen entwendet und zudem eine Lichterkette beschädigt. Der Entwendungsschaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter der Tel. 09263/975020 in Verbindung zu setzen.