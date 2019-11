Holzfäller verschätzt sich an der Autobahn

Bei Waldarbeiten im Hangbereich der Hienbergauffahrt ist am Dienstagnachmittag ein Baum auf die Autobahn gefallen. Der Holzfäller hatte beim Fällen die Länge des Baumes falsch eingeschätzt, so dass dieser auf das parallel zur A 9 verlaufende Geländer krachte. Daraufhin brach die Spitze des Baumes ab und landete auf der linken Fahrspur. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die Baumspitze, es entstand jedoch kein Schaden. Zur Absicherung der Gefahrenstelle wurde die FFW Schnaittach verständigt. Gegen den Holzfäller wird wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. pol