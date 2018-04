Holzdiebe kamen in der Nacht

Unbekannte Diebe stahlen in der Nacht von Samstag auf Sonntag Holz im Wert von 50 Euro, das bei der ehemaligen Porzellanfabrik in der Hauptstraße in Tettau in einer Hofeinfahrt gelagert war. Zeugen, die Hinweise auf die Langfinger geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.