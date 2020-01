Holzbalkon in Flammen

Ein Schaden von etwa 10 000 Euro entstand beim Brand eines Holzbalkons an einem Einfamilienhaus in Ludwigschorgast. Dabei ist es dem beherzten Eingreifen der eingesetzten Feuerwehrleute zu verdanken, dass das Wohnhaus nahezu unbeschädigt blieb. Grund für den Brand, der an Silvester gegen 22.30 Uhr ausbrach, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine fehlgeleitete Rakete, die in einer Papiertonne landete, die direkt unter dem Holzbalkon abgestellt war. pol