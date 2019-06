Holzanlieferung für Johannisfeuer

Der FC Schwürbitz hält am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr am Sportgelände seine traditionelle Sonnenwendfeier ab, wozu die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Hierzu kann am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 12 Uhr, am Montag, 17. Juni, von 18 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr jeweils unter Aufsicht eines Vorstandsmitglieds des FC Schwürbitz Brennholz angeliefert werden. Der Aufbau erfolgt am Samstag, 22. Juni, ab 10 Uhr. Nur unbehandeltes und unlackiertes Holz darf angeliefert werden. Das Johannisfeuer beginnt am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr. Gegen Einbruch der Dunkelheit wird nach einem Fackelzug für die Kinder das Feuer entzündet. ha