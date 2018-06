Holzabfuhr erfolgt nur schleppend

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Fränkische Schweiz erläutert in einer Pressemitteilung, warum sich die Holzabfuhr aus dem Wald in diesem Jahr verzögert.

Nach langen Monaten des Wartens hatte im Februar die Frostperiode eingesetzt und damit ideale Bedingungen zum Holzmachen. Das habe die privaten Waldbesitzer auch im Vereinsgebiet der WBV Fränkische Schweiz zum Einschlag motiviert, und innerhalb kürzester Zeit waren enorme Holzmengen auf dem Markt.

Auch im Staatswald wurde die günstige Witterung genutzt, um die entstandene Fehlmenge auszugleichen. Dadurch sind alle Sägewerke überversorgt worden, so dass das Waldlager die logische Konsequenz war und das dort gelagerte Holz nicht zeitnah abgefahren werden konnte.

Stammfrächter wurden überall kontingentiert und konnten die Mengen nicht wie gewohnt bei den Kunden abliefern. Die letzten Sturmereignisse in Mitteldeutschland sorgen laut WBV auch aktuell noch für eine sehr gute Auslastung der Sägeindustrie und verzögere die sonst schon um diese Jahreszeit eintretende Entspannung des Marktes. Die WBV stehe in engem Kontakt zu den Sägern und bittet, Verzögerungen bei der Holzabfuhr zu entschuldigen. red