Holz verschwunden: Zeugen gesucht

Buchenholz ist weg: In der Zeit vom 14. Januar, 12 Uhr bis 30. Januar 12 Uhr, wurden in Oberthulba drei Stämme Buchenholz entwendet. Das Holz lag neben einem Waldweg in der Nähe des Grüngutplatzes. Der Täter hat die Stämme vermutlich mit einem Kran-Lkw abtransportiert. Der Schaden beträgt ca. 400 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 09732/9060 bei der Polizeiinspektion Hammelburg zu melden. pol