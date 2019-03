Holz auf der Autobahn verloren

Am Freitagmittag verlor auf der A73 auf der Höhe von Kemmern in Fahrtrichtung Süden ein Pkw mit Anhänger ein größeres Holzteil. Dieses traf einen nachfolgenden schwarzen Audi A4, der sich hierdurch einen Reifen beschädigte. Der Verursacher soll ein grauer Wagen mit Anhänger gewesen sein, der nicht angehalten hat. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Bamberg unter Tel. 0951/9129-510 in Verbindung zu setzten. pol