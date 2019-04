Holt der TVE den Titel?

Die Tischtennisreserve des TV Ebern ist bereits heute um 20.30 Uhr in der Bezirksklasse B gefordert. Sie hat die Möglichkeit, die Meisterschaft fix zu machen.

Die Reserve führt am vorletzten Spieltag mit 28:4 Punkten vor dem TCC Kaltenbrunn (27:7) die Tabelle an, der TTC hat jedoch eine Begegnung mehr bestritten. Mit einem Sieg gegen den Tabellenvierten TTC Wohlbach IV hätte auch sie die Meisterschaft unter Dach und Fach - somit könnte es am Samstag, bei einem Sieg der ersten Garnitur, zu einer großen Feier kommen, auch wenn die "Zweite" am 13. April zum Saisonausklang noch einmal zum TSV Coburg-Scheuerfeld muss. di