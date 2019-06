Hollfeld auf dem Weg

Um die weitere Entwicklung Hollfelds bis ins Jahr 2030 ging es bei der Veranstaltung im Gasthaus Gerber. Das Büro Umbau Stadt aus Weimar war von der Stadt Hollfeld beauftragt worden, das aus dem Jahr 2007 stammende Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) fortzuschreiben.

Architekt Vincent Dilcher berichtete, dass von dem ursprünglichen Isek die Sanierung des Spitalplatzes mit Unterem Markt umgesetzt worden sei. Die Sanierung des Spitalgebäudes selbst soll in den nächsten Jahren angegangen werden. Dilcher appellierte an die rund 40 anwesenden Zuhörer, sich intensiv der Entwicklung der Stadt Hollfeld anzunehmen und ein Konzept zu erarbeiten.

Cornelia Dittmar forderte die Bürger auf, zusammen ein Leitbild der Stadt Hollfeld zu erarbeiten. Hier gilt es, die Stärken und Schwächen zu erarbeiten und Chancen der Stadt aufzuzeigen. Einige Erkenntnisse: Die Bevölkerungszahl der Stadt Hollfeld hat um fast fünf Prozent abgenommen. Der Anteil der Menschen über 65 Jahre liegt bei 67 Prozent. Von den 2179 Beschäftigten sind 78 Prozent Pendler. Die Lebensmittelversorgung ist gut.

Renate Ott appellierte an die anwesenden Stadträte, sich dringend um Bauland in Hollfeld zu kümmern. Junge Familien wanderten ab und nicht jedes junge Paar möchte ihren Worten zufolge in Krögelstein bauen. Hans Peter Härtl stimmte ein Loblied auf die Stadt Hollfeld und ihre Einrichtungen an. Er stellte vor allem die günstige Lage in Nachbarschaft zu den großen Zentren heraus und bedauerte, dass die Stadt Hollfeld seit Jahren schlecht geredet werde. Die Ausstattung der Schulen mit Grund- und Gesamtschule sei gut.

Stefan Stenglein zeigte auf, dass Hollfeld mit Schwimmbad, Musikschule und Kino auch jungen Leuten etwas zu bieten habe. Man solle versuchen, junge Menschen für die eigene Heimat zu gewinnen. Ein Nachteil aus seiner Sicht sei, dass die Hollfelder Bürger ihre Einrichtungen und Gastwirtschaften zu wenig nutzten.

Wohnen im Alter

Norbert Seidler wünscht sich vom Stadtrat, mehr auf das Wohnen im Alter zu setzen und eine Belebung der sanierten Plätze ins Auge zu fassen. Alois Endres stimmte dem zu, er ist der Meinung, dass geschaffenes Wohneigentum die Bürger an den Ort bindet.

Renate Ott bedauerte, dass die Stadt gegen die Ansiedlung eines Drogeriemarktes sei. Nach ihren eigenen Erkundigungen seien alle Drogeriemärkte an einer Ansiedlung in Hollfeld interessiert, die Stadt stelle jedoch keine Flächen dafür zur Verfügung. Laut Claudia Sauer trifft dies nicht zu. Die Firmen Rossmann und dm hätten bei der Stadt Hollfeld abgesagt.

Bezüglich der Sanierung der Langgasse ist Vincent Dilcher der Meinung, dass dort noch viel Luft nach oben sei. Richard Spreuer kritisierte die Änderung der Vorfahrtsrichtung und Michael Schatz regte erneut an, ab der Fernreuther Höhe einen Abzweig zur Südstraße zu schaffen, um den Schwerlast- und landwirtschaftlichen Verkehr aus der Innenstadt zu bringen. Spreuer wünscht eine Sanierung der Gehwege und eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Für den Bau von Tagespflege und Tagesbetreuung ist, so wurde bei der Versammlung bekannt, ein Investor vorhanden, der in Hollfeld Nord zusätzliche seniorengerechte Wohnungen schaffen möchte. Die Bauverwaltung des Landratsamtes sieht hier erhebliche Schwierigkeiten, obwohl es in anderen Landkreisen bei der gleichen Situation ohne weiteres gehe. Laut Bürgermeisterin Karin Barwisch (Bürgerforum) hat der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung ein Schallschutzgutachten für dieses Gebiet beschlossen, um die Änderung des Bebauungsplanes zu prüfen.

Bedauert wurde bei der Versammlung auch, dass der Altersdurchschnitt der anwesenden Bürger bei 60 Jahren und älter lag. gel