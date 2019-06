Hollandrad wechselt den Besitzer

Wohnmobil muss in die Werkstatt Am Montagmittag wollte ein Wohnmobilfahrer an der Kreuzung am Schönleinsplatz von der Hainstraße bei Grünlicht geradeaus weiter in die Willy-Lessing-Straße fahren, als zwei Motorradfahrer ihm ein Zeichen gaben, anzuhalten. Die Zeugen konnten beobachten, wie ein schwarzer Mercedes beim Rechtsabbiegen wohl das Wohnmobil touchiert hatte. Der Reisende hatte davon nichts gemerkt, musste aber später feststellen, dass die komplette rechte Seite seines Fahrzeugs verkratzt war. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die am Montag gegen 13 Uhr etwas beobachten konnten. Fußgänger hat Glück im Unglück Am Montagmorgen übersah ein 23-Jähriger Skoda-Fahrer in der Kärntenstraße beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger. Durch die Wucht des Aufpralls zog es diesem die Beine weg und er schlug mit dem Kopf auf die Kofferraumklappe. Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen wie Prellungen und einer Beule am Hinterkopf. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem Fahrradabstellplatz in der Hauptwachstraße ein cremefarbenes Hollandrad der Marke Pegasus. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol