Holländer fährt weiter ohne Spiegel

Eine unschöne Unterbrechung seiner Urlaubsfahrt erlebte ein holländischer Tourist in Herzogenaurach. Auf seinem Weg nach Österreich machte der Mann Rast in Herzogenaurach. Seinen neuen VW Polo stellte er am Freitag gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Novina-Hotel in Herzogenaurach ab.

Als der Fahrer am nächsten Tag um 8.30 Uhr seinen Weg in den Süden fortsetzen wollte, musste er feststellen, dass das Gehäuse des Beifahreraußenspiegels seines VW Polo nicht mehr vorhanden war. Es war auch im Umfeld nicht mehr aufzufinden. Die Möglichkeit einer Unfallflucht, dass ein anderer Fahrzeugbesitzer beim Einparken seinen Spiegel beschädigt haben könnte, schloss der Holländer aus.

Seine Annahme wurde durch verschiedene Feststellungen unterstützt. Zum einen waren keine Spuren vorhanden, die einen Anhaltspunkt für diese Vermutung boten, zum anderen war die Spiegelverkleidung komplett verschwunden. Zudem gab der Mann an, dass der Parkplatz neben seinem Pkw sowohl beim Verlassen als auch bei seiner Rückkehr frei gewesen sei.

Allerdings ist ein Diebstahl des Gehäuses eigentlich völlig sinnlos, da bei der Demontage die Halterungen irreparabel beschädigt werden, so dass das Fahrzeugteil anderweitig nicht mehr benutzt werden kann. Von einer ortsansässigen Werkstatt wurde der Außenspiegel, der eine Menge Elektronik beinhaltet, gegen Witterungseinflüsse behelfsmäßig abgedichtet, um weitere Schäden zu vermeiden. Damit konnte der Mann doch noch seine weitere Fahrt nach Österreich fortsetzen.

Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, die Angaben über das Verschwinden beziehungsweise den Verbleib des Außenspiegelgehäuses machen können. Zeugen werden um Hinweise unter Tel. 09132/78090 gebeten. pol