Holger Then Sieger beim Preisschafkopfturnier

Bis auf den letzten Platz war das "Angerstübla" zum Preisschafkopfturnier der Kultur- und Freizeitfreunde gefüllt. Bis zum letzten Spiel wurde um den Sieg gekart'lt. So erspielten sich Holger Then und Dieter Holzschuh jeweils 110 Punkte. Then hatte allerdings in der letzten Runde die höhere Punktezahl und holte sich den ersten Platz. Den dritten Platz belegte Eckard Scheibel mit 107 Punkten. Letzter und damit "Nüßkarter" wurde Ralf Grunert mit 43 Punkten. Organisator Henry Schmitt bedankte sich bei allen Spendern und wünschte sich für das nächste Jahr, dass wieder so viele Kartfreunde den Weg ins "Angerstübla" finden. hkla