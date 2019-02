Holger Fleischmann liest aus "Raubtier"

Sebastian Holger Fleischmann setzt am heutigen Dienstag die siebte Reihe von "Redwitz liest" im Bürgertreff "Altes Café" fort. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für sein neues Werk "Raubtier" ist dies die Premieren-Lesung und die erste Veröffentlichung. Die ersten Exemplare des Buchs sind ausschließlich heute Abend erhältlich. Die Organisation der Lesereihe "Redwitz liest" liegt in den Händen von Quartiersmanagerin Christina Pösch. Karten sind im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses, unter rathaus@redwitz.de oder an der Abendkasse erhältlich. che