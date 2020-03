Holger Dremel bietet Telefon-Sprechstunde

Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle ist in Bayern erneut stark gestiegen. Und damit auch die Verunsicherung in der Bevölkerung und bei Unternehmen. Der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) wird daher am Montag, 23. März, von 13 bis 16 Uhr eine Telefon-Sprechstunde anbieten. "Mir ist es wichtig, die Sorgen und Nöte der Menschen im Landkreis Bamberg ernst zu nehmen. Ich habe in den letzten Tagen deutlich gespürt, dass eindeutig Redebedarf besteht. Da ein persönliches Gespräch derzeit leider nicht möglich ist, habe ich mich zu diesem Schritt entschieden", so Dremel. Bürger und Unternehmen, die Fragen zur aktuellen Situation haben, können sich bis Montag um 8 Uhr per E-Mail an mdl@holger-dremel.de - unter Angabe ihrer Telefonnummer - für einen Telefontermin anmelden. red