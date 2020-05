Hojer und Co. sagen Ade

Auch für die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Baunach endete kürzlich die Amtsperiode - und damit auch die Amtszeit einiger Mitglieder. Gemeinschaftsvorsitzender Ekkehard Hojer, der ebenfalls ausschied, verabschiedete seine Kolleginnen und Kollegen, die bis zu 18 Jahre lang mit dabei waren.

"Mit großem persönlichem Engagement haben Sie in nicht immer ganz einfachen Situationen die Interessen Ihrer Kommune in der VG vertreten. Sie haben über viele Jahre hinweg ein Ehrenamt ausgeübt, das nicht leichter geworden ist. Die Entscheidungen sind komplexer denn je", so Hojer. Fünf Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung verabschiedete er.

18 Jahre lang waren Armin Postler und Heinz Postler aus Lauter mit dabei, Armin Postler war auch zwölf Jahre lang stellvertretender Gemeinschaftsvorsitzender. Auf eine Amtszeit von zwölf Jahren kamen Sonja Reichert (Baunach) und Gerhard Ellner (Gerach), jeweils sechs Jahre lang waren Hubert Rottmann und Falko Badura aus Reckendorf aktiv. jm