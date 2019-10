Hohes Tempo kommt teuer

Auf rund 38 000 Euro summiert sich der Gesamtschaden eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlusstellen Bamberg-Ost und -Süd der A 73 ereignete. An einer Tagesbaustelle kam es dort zu teilweise stockendem Verkehr. Die 28-jährige Fahrerin eines Audi musste deswegen ihr Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihr kamen drei weitere Fahrzeuge zum Stehen. Auf der zum Unfallzeitpunkt regennassen Fahrbahn bemerkte der 43-jährige Fahrer eines VW Passat, auch wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, die stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr mit voller Wucht in das Heck eines Skoda. Durch den heftigen Aufprall wurde dieser noch auf drei weitere Pkw geschoben. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Audi wurden leicht verletzt. pol