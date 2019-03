Hohes Fahrzeug ramponiert Regenrinne

Am Mittwoch fuhr ein offenbar höheres Fahrzeug gegen die Regenrinne eines Anwesens in der Ortsstraße Steinberg. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch einfach fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310.