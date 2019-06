Ein in der Von-Henneberg-Straße ordnungsgemäß geparkter Opel wurde in der Zeit von Donnerstag auf Freitag angefahren und am hinteren Kotflügel sowie der hinteren Stoßstange stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von circa 2500 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90. pol