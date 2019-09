Beim Einparken auf einem Parkplatz im Dr.-Engelhardt-Weg in Münnerstadt blieb am Sonntagabend eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw hängen. An beiden Autos entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro, schätzt die Kissinger Polizei in ihrem Pressebericht. pol