Ein Wildschwein lief einer Ford-Fahrerin vors Auto, als sie am Mittwoch frühmorgens um 5 Uhr auf der Staatsstraße St 2445 von Schweinfurt in Richtung Münnerstadt fuhr. Das Tier wurde erfasst und verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Sachschaden von circa 3500 Euro. pol