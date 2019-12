Hoher Schaden wegen eines Vorfahrtsfehlers

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in Ebern. Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr passierte das Ganze im Stadtgebiet. An der Einmündung Klein-Nürnberg/Häfnergasse hatte eine 74-jährige Mazda-Fahrerin die Vorfahrt einer von rechts kommenden Ford-Fahrerin missachtet. Die 37-Jährige, die von der bevorrechtigten Häfnergasse kam, wollte nach links in Richtung Klein-Nürnberg abbiegen, als ihr die Mazda Fahrerin die Vorfahrt nahm. Die ältere Pkw-Lenkerin wollte geradeaus in Richtung Stadtmitte fahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der zu einem recht hohen Gesamtschaden von rund 17 500 Euro führte. Bei dem Unfall wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.