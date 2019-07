Bad Kissingen vor 14 Stunden

Hoher Schaden bei Zusammenstoß

Relativ hoher Schaden ist bei einem Unfall an der Kreuzung Maxstraße / Hemmerichstraße am Montag, gegen 14.30 Uhr, entstanden. Ein Autofahrer war auf der Maxstraße in Richtung Ostring unterwegs. An de...