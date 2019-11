Hoher Schaden bei Wildunfall

Eine 55-Jährige fuhr am Dienstag gegen 21.55 Uhr, die B 286 von Bad Kissingen kommend in Richtung Bad Brückenau. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Poppenroth sprang ein Wildschwein auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Tier flüchtete in den Wald. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. pol