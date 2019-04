Hoher Schaden bei Wildunfall

Am Sonntagabend fuhr ein Autofahrer von der Pyramide in Richtung Nüdlingen, als ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Pkw kollidierte. Das Tier verendete bei dem Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro, teilt die Polizeiinpektion Bad Kissingen mit. pol