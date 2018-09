Hoher Schaden bei Wildunfall

Am Dienstagabend kam es auf der Bundesstraße B 287 zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen zu einem Wildunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Eine Skoda-Fahrerin war mit ihrem Pkw in Richtung Nüdlingen unterwegs, als ein Reh vor ihr über die Fahrbahn wechselte. Das Tier wurde von dem Pkw frontal erfasst und getötet. pol